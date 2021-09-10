«Вскрыли очередную махинацию»: Малькова рассказала, какие требования ей выставил бывший муж

Накануне Роман Мальков и его бывшая жена Светлана приняли участие в очередном заседании суда. Муж Анастасии Макеевой утверждает, что он выплатил алименты, а все квитанции приложил к делу. Об этом бизнесмен заявил в микроблоге актрисы. Многодетная мама продолжает настаивать на том, что денег не получала с февраля. В своем Instagram она рассказала о новых условиях, которые выставил экс-супруг.

«В судебное заседание наконец-то пожаловал экс-супруг! В то время, когда у детей налажен быт и начался учебный год, Роман требует чтобы я еженедельно привозила детей в Обнинск, в квартиру которую он сдал! При этом получает деньги и не платит с них ни алименты, ни налоги… Спасибо моим адвокатам, вскрыли эту очередную махинацию…», — написала Малькова.

Напомним, со Светланой в Словении остались жить трое детей, а старший сын экс-супругов переехал к отцу в Москву.

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