«Все соседи звонили»: Ирина Отиева в беде

Ирина Отиева пропала с экранов в конце 90-х. Многие годы о ней ничего не было известно и лишь в 2020-м пришла страшная новость – звезда злоупотребляет алкоголем. Знакомые, среди которых был и Андрей Малахов, бросились на помощь. Вокалистке предлагали помощь, чтобы побороть зависимость, но она была непреклонна.

«Все соседи звонили: «Умоляем, помогите, Ира пьет по 20 бутылок. Ее вообще вытаскивают, она ни в какую, и все. А причем все звонят: «Умоляем, спасите!» Все друзья ее…», — сказал Малахов Софико Шеварднадзе в YouTube-шоу «Просто о сложном».

Добавим, телеведущий признался, что в квартире Отиевой были его коллеги, которые предлагали ей любую помощь, в том числе установить новые зубы или отвести к парикмахеру, но она отказалась. Малахов отметил, что они сделали все, что могли.

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