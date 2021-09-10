Дива на пляже: Макеева в мини-шортиках явила миру загорелые гром-бедра

Минувшее лето для актрисы театра и кино, певицы Анастасии Макеевой, выдалось непростым. Хотя начиналось все счастливо – новый роман, свадьба, медовый месяц. Правда, судебные тяжбы половинки с его бывшей женой вымотали актрису, которой тоже доставалось от кэс-жены, и та сначала слегла с нервным срывом, а после и вовсе была госпитализирована в больницу.

Но ее микроблоги в соцсетях развиваются. В них появляются обращения Макеевой к поклонникам и неравнодушным, а также кадры из отпуска, которые поднимают ей настроение и придают сил.

На одном из фото красотка Макеева позирует в мини-шортиках на набережной заграничного курорта. Звезда подставила свои бесконечно длинные ножки солнцу, явив миру упругие гром-бедра.

Кстати, если бы не больница, Макеева бы сейчас наслаждалась путешествием на Байкале – она как раз собиралась туда лететь после гастролей в Словении.

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