«Не встречал таких людей»: звезда комедии «Ивановы-Ивановы» Алексей Лукин удивлен Лизой Арзамасовой

Еженедельно по пятницам на YouTube-канале портала о знаменитостях Teleprogramma.pro выходит новый выпуск видеоинтервью «Загугли звезду». В популярном авторском проекте уже успели принять участие многие актеры, музыканты, певцы, среди которых певица МакSим, Анита Цой, Стас Михайлов, Наташа Королева. На этот раз гостем стал Алексей Лукин, звезда сериала «Ивановы-Ивановы».

22-летний юноша рассказал о своем детстве, семье, учебе в ГИТИСе и признался, что вуз бросил ради сериала «Ивановы-Ивановы». Именно после выхода этой комедии на экраны Алексей прославился. В сериале он играет роль Ивана Иванова, наследника богатых родителей, избалованного разгильдяя. В кадре его страстной возлюбленной стала Елизавета Арзамасова.

Лукин признался, что Арзамасова его удивила. «Она играет противоположную роль – учительницу-аспирантку, которая говорит, что с моим героем у нее ничего не может быть, а потом превращается в нимфоманку. И в роли жертвы уже оказываюсь я. Лиза – очень крутая актриса. Сыграть такую девушку, будучи в жизни абсолютно другой, — это поворот на 360 градусов», — рассказал актер.

Недавно Арзамасова впервые стала мамой, подарив мужу Илье Авербуху сына. И Алексей Лукин поспешил поздравить через нас новоиспеченную мамочку: «поздравляю Лизу с рождением сына. Она хороший, светлый человек. Я практически не встречал таких людей».

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