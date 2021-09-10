«Писал угрозы, оскорбления»: Малькова обвинила старшего сына в воровстве 50 тысяч

Вот уже более полугода Светлана Малькова утверждает, что ее бывший муж Роман, который в мае стал супругом актрисы Анастасии Макеевой, не платит алименты. После развода многодетная мама осталась жить в Словении с тремя младшими детьми. А старший сын, 16-летний Андрей, весной переехал жить к отцу и мачехе в Москву. Светлана говорит, что он украл у нее 50 тысяч рублей. Об этом она заявила в своем микроблоге.

«Человек украл с карты порядка 50 тысяч (ведется проверка). Человек писал угрозы, оскорбления. Как я могу к нему относиться?», — написала Малькова.

Добавим, накануне Роман Мальков объявил в микроблоге Анастасии Макеевой, что он выплатил алименты, а все чеки предоставил суду.

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