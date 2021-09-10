Киркоров хочет устроить самое дорогостоящее шоу в свой день рождения

Королю поп-сцены исполнится 55 лет в апреле следующего года.

Филиппу Киркорову исполнится 55 лет в конце апреля следующего года. Однако уже сейчас король эстрады заботится о том, чтобы с большим размахом отметить юбилей. По его словам, новые образы к новому шоу будут исключительно Dolce&Gabbana. А это, как известно, один из самых дорогих брендов.

«Как мне нравится эта цифра – 55. 60 – это уже все, пенсия. А 55 – это еще рок-н-ролл. Можно пошалить. И дети меня радуют, растут умными, добрыми, хотят учиться», — цитирует Киркорова «Комсомольская правда».

Напомним, что дочь артиста Алла-Виктория в этом году пошла в 4-й класс, а сын Мартин – в 3-й.

«Дети у меня скоромные, совсем не избалованные, горжусь ими. Спасибо моему папе, что помогает их воспитывать», — отметил Киркоров.

Добавим, на днях Филипп Бедросович побывал в Венеции на шоу «Дольче». А для клипа «Романы» купил плащ с библейскими сюжетами. Этот образ для артиста сшили знаменитые дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана. Стоимость наряда тогда составила около 35 миллионов рублей.

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