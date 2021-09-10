Искусство требует жертв: звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Алексей Лукин о том, как бросил ГИТИС ради съемок

22-летний актер Алексей Лукин прославился благодаря комедии «Ивановы-Ивановы» на СТС. Отпрыск богатых родителей Иван настолько полюбился телезрителям, что поклонники стали выдавать экранный образ за настоящий.

Для начинающего актера сериал «Ивановы-Ивановы» стал настоящим трамплином, после которого он проснулся знаменитым. Вниманием поклонниц и появлением новых предложений в карьере Лукин обязан именно этому проекту. Но и сам юноша многое сделал ради того, чтобы оказаться его частью. Мало кто знает, но он пожертвовал своей учебой в ГИТИСе, чтобы сниматься.

«Я учился год, окончил первый триместр, потом начался второй. И как раз на втором меня начали активно звать на сериал «Ивановы-Ивановы». Я понимал, что на первом курсе это невозможно, отказывался, но потом, на седьмой раз, подумал, что нужно пойти на кастинг», — рассказал актер в проекте «Загугли звезду».

И в итоге он принял решение бросит учебу. «Я подумал, что театральная сцена все-таки не моя история, мне ближе кино», — объяснил себе Лукин свой поступок. И пока не пожалел. Потому что чувствует в себе силы играть без образования.

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