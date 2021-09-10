«Пупсик в океане»: сверкая упругими бедрами, Клава Кока в белом бикини порезвилась на волнах

Артистка на гастролях не упускает возможности понежиться на пляже.

25-летняя звезда современной сцены Клава Кока много гастролирует. Звезду все чаще приглашают выступать на популярных турецких курортах, куда певица летает с удовольствием.

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Как и многие старшие коллеги, Клава Кока старается совместить приятное с полезным – в свободное от концертов время она спешит познакомиться с достопримечательностями или понежиться на пляже. И этот раз не стал исключением: красотка порезвилась в белом бикини на волнах, пытаясь устроить фотосессию с надувным кругом.

«Пупсик в океане», — подписала получившиеся кадры Клава Кока.

На видео звезда, сверкая упругими ягодицами, весело позирует на волнах. А итоговые кадры она с удовольствием показала у себя в микроблоге.

Напомним, Клава Кока – популярная певица, прославившаяся хитами «Покинула чат» и «Краш». Звезда родилась в Екатеринбурге с именем Клавдия Высокова и с самого детства занимается музыкой.

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