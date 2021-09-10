«И все»: стало известно, кто ухаживает за тяжелобольным Борисом Моисеевым

Артист перенес два инсульта и не выходит из квартиры.

Борис Моисеев тяжело болен. Он перенес два инсульта и теперь не выходит из своей московской квартиры, шторы которой плотно задернуты. Даже соседи давно не видели артиста. Наталья Закашанская рассказала, что ухаживает за певцом приглашенный работник.

«У него есть няня, которая за ним ухаживает. И все», — цитирует «Комсомольская правда» Закашанскую.

Медики утверждают, что Моисеев нуждается в постоянной их помощи.

«Здесь восстановление полное пока не произошло. И это говорит о том, что есть очаг повреждения, который не дает полностью привести организм в порядок», — отметил невролог Сергей Длин.

В свою очередь, друг Артур Гаспарян признался, что Моисеев уже говорит с трудом. А все необходимое для жизни – продукты и лекарства – приносит его бывший директор и близкий друг Сергей Горох.

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