«Выписки из банка приобщены к делу»: муж Макеевой заявил, что выплачивал алименты своим детям

Новый муж Анастасии Макеевой Роман Мальков развелся со Светланой в начале года. По словам многодетной мамы, с февраля бизнесмен-строитель не выплачивает алименты, поэтому ей самой приходится тянуть троих детей. Напомним, что после развода Светлана осталась жить в Словении, а старший сын, 16-летний Андрей, переехал к отцу и Макеевой в Москву. Накануне бывшие супруги вновь встретились в суде. Это было уже седьмое его заседание.

«Вопрос о погашении алиментов был поднят. Все выписки из банка по выплатам были приобщены к делу. И как бы Светлане не хотелось продолжать тему невыплаченных алиментов, она исчерпала себя в судебном порядке», — написал Мальков в микроблоге Макеевой.

Напомним, в мае Роман и Анастасия сыграли свадьбу в Крыму, а позже обвенчались. В конце августа они побывали в Словении, но строителю не удалось увидеть своих младших сыновей, а вот единственная дочь пришла на короткую встречу с включенным диктофоном.

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