Удлиненный жакет и брюки-дудочки: Барановская появилась на мероприятии в синем деловом костюме

Еще вчера телеведущая Юлия Барановская покоряла новые высоты в Каппадокии и погружалась в пещеры парка Гереме в Турции, а уже сегодня она в Москве с головой погружена в дела. Звезда экрана стала спикером московского форума, появившись на мероприятии в синем деловом костюме, состоящем из удлиненного жакета и брюк-дудочек.

Красотка с удовольствием пообщалась с участниками форума, а также устроила с ними автограф-сессию, позируя на памятных фото. К слову, девушка всегда старается выбирать для официальных выходов в свет строгие образы. А вот для путешествий может себе позволить выбрать расслабленные луки.

Например, на улице Стамбула накануне звезда появилась в длинном сарафане на тонких лямках с открытой спиной. Девушка не стеснялась позировать, демонстрируя народу изящную фигуру.

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