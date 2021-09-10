Седокова показала, как выглядит на кухне, прикрыв «ложбинку греха» секси-фартуком

Год назад Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма. После замужества творческие планы артистки пошли вверх. Она активно начала работать над своим развитием и продвижением своего модного бренда, недавно представила новый альбом, а теперь заявила фанатам о том, что придумала новое семейное шоу. Кадрами со съемок Анна поделилась в своем микроблоге.

Седокова позировала на кухне, где вовсю шел процесс приготовления еды. Она выбрала синее платье, поверх которого накинула фартук. Но даже на кухне 38-летняя артистка остается сексуальной – она не упустила возможности засветить пышную грудь.

больше по теме Роскошные формы: пышногрудая Седокова вновь примерила откровенный образ Кадрами артистка поделилась в микроблоге.

Напомним, экс-солистка «ВИА Гры» выпустила новый альбом — My Secret soul. По признанию артистки, в нем много музыки, благодаря которой она смогла полюбить себя.

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