Модная магия: Яна Рудковская перевоплотилась в Золушку в пышном голубом платье

Светская львица Яна Рудковская – не только успешная бизнес-леди и продюсер, но и блогер с многомиллионной аудиторией. Жена Евгения Плющенко активно делится с подписчиками самым разным контентом – фото, видео, вайны с ней и ее домочадцами неизменно пользуются большой популярностью.

На этот раз звездная блондинка показала модную магию – как она из ненарядной волшебницы в черном перевоплощается в яркую принцессу Золушку из сказки – роскошную красотку в голубом пышном платье со шлейфом.

Оказалось, так красотка поведала о том, что в новом сезоне они с мужем начали подготовку новой сказки на льду – «Щелкунчик» и «золушку». Подписчикам такое понравилось, многие высоко оценили модную идею Рудковской.

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