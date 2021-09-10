«Держала 17 лет в заточении»: Малькова рассказала об отношениях детей с родителями бывшего мужа

После развода с бизнесменом-строителем Романом Мальковым Светлана осталась жить в Словении. Она воспитывает троих детей, а старший еще весной переехал к отцу в Москву. Накануне многодетная мама рассказывала в своем микроблоге, что перестала общаться с 16-летним Андреем и ничего о нем не знает. Впрочем, ничего не знают о своих внуках и родители Романа. Об этом Малькова рассказала своим подписчикам.

«Не пониманию их позицию поддерживать сына, который не помогает содержать детей. Жить в нашем оме, сдавать свою квартиру, деньги забирать себе, ну, а Света сама справится, она же сильная. Да и держала 17 лет в заточении Ромку», — написала Малькова.

Напомним, ранее Светлана заявлял, что Роман не платит алименты. Бизнесмен же, в свою очередь, утверждает, что все выплаты производит.

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