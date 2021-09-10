«Подчеркивает достоинства»: Долина в красном платье с пышной юбкой и косынкой в горошек показала утонченный образ

Певица Лариса Долина сейчас вновь на пике популярности. У звезды творческий подъем, она много работает, записывает дуэты и фиты с современными артистами и «хайпит» на своем конфликте с кумиром молодежи, блогершей Валей Карнавал.

После того, как Долина похудела на 21 кг, в ее гардеробе появились мини, облегающие и декольтированные наряды. На сейчас звезда и вовсе сменила стиль, правда, лишь ненадолго, для съемок.

Она перевоплотилась в модницу из 50-х годов прошлого столетия. Красной платье с пышной юбкой и фитиновым подкладом. Стилист Диана Руссо заметила, что такой аутфит Долиной очень подходит.

«Лариса удачно примерила на себе образ в эстетике 50-х годов. Такая модель платья отлично подчеркивает достоинства фигуры и скрывает недостатки. Хорошо дополнили образ фатиновая косынка и перчатки, свойственные тому времени. Получилась хорошая стилизация и прочтение образа того времени», — похвалила стилист звезду.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Руссо — стилист-имиджмейкер. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля — 5 лет.

Смотрите также