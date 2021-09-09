Такие милые: Топурия запечатлелась с Деньговым в пижамах в день своего 35-летия

Кети Топурия в свои 35 лет успела дважды побывать замужем и дважды это были бизнесмены по имени Лев. В сентябре 2013-го она вышла замуж за Льва Гейхмана, родив ему через два года дочь Оливию, а еще через два расставшись с ним официально.

Отношения со Львом Деньговым у Кети Топурии завязались в 2018-м, а поженились они в ноябре 2011-го, когда певица была уже на серьезном сроке беременности. Сына Адама своему возлюбленному она подарила в январе 2021-го.

Топурия не афишировала этот союз никогда, а своего маленького наследника и вовсе старалась скрывать от любопытных глаз. И только недавно она стала изредка показывать мальчика поклонникам в Сети, но пока исключительно со спины, чтобы не было видно лица.

В день своего 35-летия 9 сентября Кети Топурия неожиданно выложила в Instagram трогательный снимок, которого в ее микроблоге не было никогда. Она запечатлелась в домашней обстановке с мужем и детьми возле камина, облачившись с супругом в простые пижамы. При этом Лев Деньгов нежно обнимал не только жену, но и свою падчерицу Оливию.

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