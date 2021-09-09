С оборками и квадратным декольте: Юлия Михалкова поддержала тренд на принт «мильфлер»

В одной из последних публикаций личного микроблога бывшей актрисы шоу «Уральские пельмени» — Юлии Михалковой — появилась запись, в которой знаменитость предстала на прогулке в платье с актуальным цветочным принтом.

Юлия облачилась в наряд длины мини с завышенной талией. Михалкова выбрала насыщенный синий оттенок и пестрый дизайн платья. Мелкий горох и цветы украсили изделие. Подол платья в складку также был дополнен ажурной белоснежной тканью. Небольшие рукава-фонарики и квадратный вырез завершили романтичный образ Михалковой.

«Милашка», «Какая красивая», «Красивое платье», «Сногсшибательна», — написали восторженные поклонники Юлии в комментариях под фото.

Отметим, ранее принт «мильфлер» или цветочный рисунок в гардеробе использовали телеведущая Ирина Хакамада и начинающий дизайнер Стефания Маликова. Если у Хакамады был кофейный вариант платья с цветочным принтом, то у дочери композитора Маликова красный наряд с цветами был дополнен воротничком Клодин.

Напомним, ранее Юлия Михалкова показала моложавую маму. Родительнице экс-звезды шоу «Уральские пельмени» исполнилось 65 лет. Однако не все поклонники актрисы поверили в это.

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