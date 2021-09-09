«Динозаврик»: Саша Бортич позабавилась с сыном на прогулке

Исполнительница главной роли в фильме «Я худею» — Саша Бортич — разместила на личной странице в Instagram фото сына Саши. Примечательно, что малыш изображал мифического героя.

Александра запечатлелась с годовалым сыном на прогулке. Малыш позировал с широкой улыбкой. Мальчик бегал по траве в молочных джоггерах, графитовой стеганной куртке и дымчатой худи с цветным гребнем дракона. Мальчик строил пугающие гримасы и пугал знаменитую родительницу.

«Копия мамы, «Лапочка, «Динозаврик», «Какой уже большой стал, «Малой такой классный», «У вас славный малый», — умилялись маленькому сыну Бортич фолловеры актрисы.

Сама Александра улыбалась своему сыну так же широко, как это делал малыш. Бортич облачилась в джинсовый костюм и худи оверсайз. Актриса завершила образ для прогулки серебристыми серьгами-конго и яркими кедами. Саша позировала на скамейке, высоко подняв одну ногу. Поклонники актрисы увидели в веселившийся Бортич большого ребенка:

«Сама еще ребенок», «Оба на одной волне», «Вы, как и сын, обаятельная, непосредственная и открытая», «Ты почему такая красивая и милая?», «Вы просто прелесть».

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