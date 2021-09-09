Зрелище завораживает: Ходченкова сверкнула пампушкой-ягодицей, эротично вскинув ножку в шелковой пижаме с шортиками

38-летняя Светлана Ходченкова решила продлить лето, улетев в жаркие страны. Судя по снимкам в ее Instagram, актриса арендовала эковиллу из натурального дерева. Не исключено, что поблизости мало отдыхающих или нет их вовсе. Либо знаменитая блондинка отличается удивительной смелостью.

В личном блоге артистка поделилась снимком, на котором видно, что она загорает в одних трусиках от бикини, игнорируя бюстгальтер. Этот кадр имел оглушительный успех у ее фолловеров, ее ягодицы они сравнили и с горами, и с персиками, и с аппетитными булочками.

Но на этом Светлана не успокоилась, позже она вновь решила показать пользователям Сети, что ее пятая точка в полном порядке, ведь не зря она тренируется не только в Москве, но и в отпуске. Ходченкова облачилась в шелковую пижамку с коротенькими шортами. И, изящно вскинув ножку, засветила упругую ягодицу.

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