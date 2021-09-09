«Удивительно»: Костенко в платье на запах подчеркнула живот на 8-м месяце беременности

Дмитрий Тарасов после развода с Ольгой Бузовой стал встречаться с Анастасией Костенко. Уже спустя год они сыграли свадьбу и обвенчались. И хоть хейтеры не верили, что их брак продлиться долго, влюбленные вместе уже почти четыре года и воспитывают дочек — трехлетнюю Милану и годовалую Еву. А не так давно пара объявила, что снова ждет пополнения в семье. На этот раз они ждут мальчика.

Молодая мама даже с округлившимся животом старается выглядеть женственно. Она часто устраивает фотосессии и любит наряжать дочек в стиле family look. Еще недавно ей удавалось скрывать изменения в фигуре, нося наряды оверсайз. Но 9 сентября Костенко отметила, что находится уже на восьмом месяце беременности. Она запечатлела себя в шелковом платье на запах с цветочным принтом.

«Просто оставлю эту фотографию тут. Время, ты удивительно. 31–32-я неделя», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Тарасова. Многие отметили, что у нее очень стройные ноги. «Какая вы красивая! Эта ваша самая красивая беременность», «Вы так женственно выглядите. Вам очень идет быть беременной», «Очень стройные ноги и такой кругленький животик», «Какая ты хорошенькая Настя! Все беременности и так тебе к лицу, расцветаешь как цветок», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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