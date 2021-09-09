«Счастье»: Навка предстала с двумя дочерьми в кипенно-белых одеяниях с одинаковыми прическами

46-летняя фигуристка Татьяна Навка – счастливая мама двоих дочек. В 2000 году она подарила в Нью-Йорке своему первому мужу, партнеру по танцам на льду Александру Жулину дочь Сашу. А в 2014-м родила в Подмосковье своему второму супругу, пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, наследницу Надю. Дочери очень дружны между собой, несмотря на существенную разницу в возрасте – 14 лет.

В личном блоге Татьяна Навка показала редкое фото, запечатлевшись с обеими наследницами вместе. Все три родственницы предстали в белых платьях. Спортсменка выбрала актуальную модель на пуговицах в синюю полоску, а ее дочери – кипенно-белые чистые варианты. У старшей наследницы рукава имели форму фонариков, а у младшей оказались кружевными. И рукава-фонарики, и кружево, и кипенно-белый цвет, являются, по заверениям Эвелины Хромченко, трендами сезона. Сходство сестер усиливаллось также их одинаковыми прическами в виде конских хвостов.

«Счастье — есть то состояние сознания, какое проистекает от достижения собственных ценностей человека. (с) «Атлант расправил плечи»», — подписала свое фото Татьяна Навка.

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