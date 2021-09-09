«Они пара, что ли?»: Бузова без лифчика в топе цвета арбуза прильнула грудью-яблочком к Милохину

Даня Милохин и Ольга Бузова записали короткий ролик для социальных сетей под песню блогера So low, вызвав бурю эмоций у своих поклонников.

В незамысловатом коротеньком клипе парочка позирует и танцует, а в завершении экс-ведущая «Дома-2» прижимается к блогеру своей грудью. Уже по традиции певица не стала надевать под топ актуального оттенка арбуза бюстгальтер. Звезда давно и упорно игнорирует эту деталь гардероба, несмотря на постоянную критику фолловеров. Обошлась артистка без нее и на этот раз.

Кроме того, некоторые подписчики звезды заподозрили, что у нее роман с Милохиным: уж больно тепло они общались в кадре.

«Бузова опять без лифичка», «Бузова и здесь примазывается», «Оба красивые», «Как мама и сын», «Красивая пара», «Почему они такие хорошие и красивые?», «А что? Они неплохо смотрятся!», «Они пара, что ли? Чего все пишут, что смотрятся вместе хорошо?» — прокомментировали видео пользователи Сети.

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