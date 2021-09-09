«Не со мной»: Анастасия Решетова отпустила сына к Тимати на долгое время

В одной из последних Stories личного микроблога экс-избранницы шоумена Тимати — Анастасии Решетовой — появилось заявление знаменитости о сыне Ратмире. Молодая мамочка больше не препятствует длительному общению мальчика с его знаменитым папой.

Решетова рассказала, что будет реже делиться жизнью Ратмира. Анастасия больше времени будет проводить на работе. А малыш теперь будет чаще общаться с Тимати.

«Я решила меньше выставлять ребенка. Плюс Ратик сейчас не со мной. Он наконец-то проводит время с папой. Меня в этом месяце практически не будет в Москве. Такого никогда не было ранее, и мы с ним почти не разлучались, но обстоятельства изменились. Когда вернусь, то обязательно наверстаю пропущенное время с ним. Раньше очень переживала, а сейчас настроила себя правильно. Не вижу никакой проблемы в моем временном отсутствии. Я все равно все контролирую и всегда с ним на связи», — призналась Решетова.

Напомним, ранее Анастасия Решетова рассказывала о споре с бывшем возлюбленным из-за сына. Тимати хотел взять малыша с собой на отдых. Однако модель была против. По словам Решетовой, мальчик мог забыть ее за время отпуска.

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