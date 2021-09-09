«В 55 еще можно пошалить!»: Филипп Киркоров готовится с шиком отпраздновать юбилей

Филипп Киркоров, кажется, еще не так давно давал концерт в Кремле в честь своего 50-летия. Но теперь он уже готовится к новой знаменательной дате и цифре в паспорте. В будущем году королю отечественной эстрады исполнится 55 лет. Он получил множество наград, проявил себя в разных сфера и даже записал хиты с молодыми исполнителями за последние несколько лет. Артист неутомимо продолжает путешествовать и участвовать в разных проектах.

Как оказалось, Киркоров уже начал готовится к предстоящему юбилею. Он даже пропустил день, когда его дети пошли в школу. Вместо него Аллу-Викторию и Мартина отвел на уроки их дедушка Бедрос Филиппович. В это время певец находился в Венеции, где насладился модными показами. Выяснилось, что он присматривал новые наряды для своего шоу, которое будет запущено в честь его юбилея.

По словам Филиппа Бедросовича, он доволен тем, что его дети растут скромными, и что отец помогает их воспитывать.

«Я в это время работал на фэшн-индустрию своего нового шоу, выбирал себе образы для грядущего юбилея 55-летнего. Как мне нравится эта цифра — 55. 60 — это уже все, пенсия. А 55 — это еще рок-н-ролл. Можно пошалить, — улыбается артист. — И дети меня радуют, растут умными, добрыми, хотят учиться», — поделился артист.

Он рассказал, что в Италии его застала бушующая стихия. Во время одного из мероприятий начался ураган и град, поэтому все пришлось укрываться от стихии.

«Все смешались и Дженнифер Лопес, принцы и принцессы. Дождь, а потом и град не пожалел никого. Потом смотрю, рядом человек с зонтом появился, укрыл от этой напасти. Так что ничто не испортило моего настроения, все успел, наряды выбрал и даже детишкам привез подарочки от Дольче», — похвастался король отечественной эстрады.

По словам певца, новые образы в его юбилейном шоу будут бренда Dolce&Gabbana, а они не каждому по карману. Но Киркоров привык все делать с шиком. Ранее для клипа «Романы» приобрел особенный плащ с изображенными на нем библейскими сюжетами, которые сшили сами Доменико Дольче и Стефано Габбана. Такая вещь обошлась ему примерно в 35 миллионов рублей, пишет «Комсомольская правда».

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