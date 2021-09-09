«Скандалы и предательства»: Ксения Бородина высказалась о разводах

В одной из последних публикаций личного микроблога бывшей жены бизнесмена Курбана Омарова — Ксении Бородиной — появилась запись, в которой знаменитость объяснила, почему выбрала развод.

Ксения призналась, что не смогла сохранить семью. Однако Бородина предпочла прекратить ссоры, а не лгать ради детей.

«Ни один ребенок не скажет спасибо за скандалы и предательства, что терпели ради них», — призналась Бородина.

Ведущая проекта «Дом-2» отметила, что большинство пар сегодня разводится. Несмотря на желание спасти брак, Ксения поддерживает «разведенок». По словам Бородиной, современные женщины перестали терпеть унижение. Сама Ксения тоже выбрала себя, а не иллюзию счастливой семьи с бывшим возлюбленным.

«Я с кем не поговорю, мне рассказывают сплошь и рядом, что люди разводятся, да что говорить, я и сама это прошла. Я всегда была за семью, поэтому мне, как и вам, это дико и очень жаль, что так происходит. Родителям нашим было сложнее развестись, уже молчу про бабушек и дедушек. Мне кажется, так происходит, потому что женщины перестали терпеть!», — заявила Бородина.

Напомним, Ксения и Курбан расстались в июне этого года. У экс-пары есть общая дочь Теона.

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