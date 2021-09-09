Леди на мотоцикле: Водянова в легком платье и ботильоных на шнуровке блеснула изящными лодыжками

Модель побывала на Кипре, где весело провела время с друзьями. Поклонники восхитились тем, как выглядит модель.

Наталья Водянова с 17 лет работает в индустрии моды. Ей удалось стать одной из самых известных российских моделей в мире. Она уже давно живет в Париже с пятью детьми. В прошлом году девушка вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Они вместе уже больше 11 лет. Бизнесмен растит с ней сыновей максима и романа, а также ее наследников от прошлых отношений. Минувшим летом звездная семья отдохнула в Греции.

Обычно Наталья все свободное время посвящает наследникам. Однако проводив старшего сына Лукаса на учебу в университет, она отправилась в поездку с друзьями. Модель побывала на Кипре, где отметилась в мини-платье с рюшами и цветочным принтом. Ботильоны на шнуровке и солнцезащитные очки дополнили ее образ. Она не только погуляла, но и покаталась на мотоцикле.

В соцсети Водянова поделилась кадрами, на которых сидит на мотоцикле, засветив изящные лодыжки. Она завизжала, когда водитель дал газу двухколесной машине.

«Когда Н.В. познакомилась с М.В.» — написала звезда.

Поклонники восхитились многодетной мамой. Многие одарили комплиментами ее фигуру, а мужчины оценили ее смелость. «Не могу поверить, что у тебя пятеро детей! Ты легенда!», «Наталья, как вы так в е успеваете делать», «Микросумочка такая классная», «Крутая», «Какие у вас идеальные ноги», «Просто мама в отрыве», «Классное видео и вы тоже», — прокомментировали пост подписчики.

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