Вадим Самойлов назвал год выхода нового совместного альбома с братом и объединения «Агаты Кристи»

Музыкант Вадим Самойлов заявил, что запишет новый альбом со своим братом Глебом не раньше 2050 года. Тогда же, как он заметил, состоится воссоединение группы «Агата Кристи», которая распалась в 2010 году.

«Ну, вот пройдет с 2010 года 40 лет, если будем живы, запишем альбом. У Глеба свое творчество, я тоже собой доволен, мне всего хватает. Мы не маркетологи, мы не можем поддерживать проект только из-за денег. Не интересно». Вадим Самойлов

По словам Вадима Самойлова, он не жалеет, что «Агата Кристи» в 2010 году распалась. Как он заметил, они с братом «слишком разные по позициям и слишком взрослые». В то же время Вадим Самойлов заметил, что они порой созваниваются с близким родственником, сообщает радио «Комсомольская правда –Екатеринбург».

Заметим, что в 2050 году, если, конечно, братья Самойловы доживут до этого счастливого времени, Глебу Самойлову будет 80 лет, а его старшему брату Вадиму и вовсе – 85. Добавим, что в последние годы Вадим и Глеб Самойловы не раз в прессе публично высказывались друг о друге в негативном ключе.

Смотрите также: