«Накипело, я не могу молчать»: падчерица Норкина пожаловалась на нерадивого мужа-алиментщика

Как отметила Дарья Бородина, она редко жалуется на свою жизнь, но сейчас пришло время.

Падчерица телеведущего Андрея Норкина Дарья Бородина в Instagram пожаловалась на свою нелегкую жизнь.

«У меня накипело, и я не могу молчать. Я никогда не жалуюсь на свою жизнь. И считаю, что я вполне неплохо живу. Более того, я благодарна своей судьбе за то, что имею. За то, что мои близкие здоровы, моим детям есть, где жить и что есть». Дарья Бородина

Как отметила Дарья Бородина, она не знает, где взять силы. У нее очень много расходов, да еще и двое маленьких детей все время рядом с ней. По словам Дарьи Бородиной, она не знает, где найти время на суды с мужем-алиментщиком, который считает, что ребенок может комфортно жить на пять тысяч рублей в месяц. Как добавила Бородина, не каждая женщина может справиться с подобными проблемами.

Напомним, что у новой жены Андрея Норкина Ирины две дочери от предыдущих отношений. Кроме Дарьи, есть еще Варвара, которая успешная актриса, сыгравшая, к примеру, в «Молодежке».

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