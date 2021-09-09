«Она нашла молодого человека»: Шаляпин рассказал о личной жизни внучки Гурченко

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что у внучки актрисы Людмилы Гурченко Елены Королевой появился бойфренд.

«Мы с ней виделись не так давно. Она встретила молодого человека. У нее все прекрасно в личной жизни. Мы с ней исключительно друзья. Она хорошая девушка. Без всякого пафоса. У нас с Леной никогда не было близких отношений. Я хотел взять ее в Лас-Вегас на свою свадьбу, но у нее визы не оказалось. Лена с нормальной внешностью. У нее все прекрасно. А мне еще лучше, если у нее все хорошо». Прохор Шаляпин

Как отметил Прохор Шаляпин, он продолжает переживать за свою жену канадскую миллионершу Татьяну Дэвис, которая подхватила коронавирус и находится в реанимации. «Мы с родителями Татьяны больше не комментируем ее состояние. Это не шоу. Танины родители не публичные люди», — заметил Прохор Шаляпин.

Ранее бывший пиар-директор Елены Королевой говорила, что внучка Людмилы Гурченко пребывает в депрессии. Причем якобы причина кроется в свадьбе Прохора Шаляпина и Татьяны Дэвис. Королева, возможно, могла иметь свои виды на музыканта.

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