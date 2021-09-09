Оксана Акиньшина и другие звезды представили в Москве новый сериал «Контейнер»

Вечером 8 сентября в московском клубе Pradar состоялся закрытый показ нового сериала Start «Контейнер». Такое место для премьеры было специально — оно отлично передает атмосферу, в которой живут герои новой картины, дух власти, контроля и дорогих удовольствий.

Мероприятие посетили Янина Студилина, Алексей Киселев, Дина Немцова, Маша Зотова, Влад Лисовец, Ирина Астахова, Кирилл Кяро, Денис Шведов и десятки других знаменитостей. Первый эпизод сериала им представили продюсеры и актеры проекта, среди которых были Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Маруся Фомина, Юлия Ауг, Мария Лобанова и другие.

Напомним, картина рассказывает историю молодой суррогатной матери, которая по требованию своих клиентов на время беременности переезжает к ним в особняк и оказывается в совершенно чуждом ей мире роскоши и интриг. Для своих нанимателей девушка оказывается просто вещью — «контейнером» для будущего ребенка. Но в данной ситуации в ад превращается не только жизнь главной героини, и всех, кто живет с ней под одной крышей.

Добавим, что 9 сентября на Start стали доступны первые две серии сериала.

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