«Пишу все это — и слезы»: Ирина Горбачева навестила родной дом в украинском Мариуполе

Как отметила актриса, у нее тряслись руки, когда она шла по коридорам.

Актриса Ирина Горбачева в Instagram рассказала, что посетила свой родной дом, в котором провела детство в украинском Мариуполе. По ее словам, она испытала самые разные чувства пока бродила по коридорам: радость, боль, любовь, страх, нежность, обиду, встречу, потерю, помощь.

Как отметила Ирина Горбачева, подобные поездки оставляют в ее душе след переживания прошлого. По ее словам, необходимо порой возвращаться в те места, откуда ты вышел и делать это лучше, как можно чаще.

«Это мои корни! Мой код. В этом году попала в свой коридор. До этого никто не открывал дверь перед пролетом. Шла, снимала и руки тряслись. Линолеум, стены, дверь квартиры, где мы жили, балкон, вид. Пишу все это — и слезы, потому что давно не виделись и много воспоминаний. Буду приезжать чаще». Ирина Горбачева

Напомним, что Ирина Горбачева появилась на свет в апреле 1988 года. В детстве в родном Мариуполе занималась вокалом и хореографией.

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