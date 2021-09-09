«Сойка-пересмешница» Дженнифер Лоуренс впервые станет матерью

31-летняя голливудская актриса Дженнифер Лоуренс беременная своим первым ребенком. 8 сентября эту информацию изданию People официально подтвердил представитель звезды.

Отцом ребенка является муж артистки, 37-летний директор художественной галереи Кук Марони. Отношения пары начались летом 2018 года, свадьба состоялась в октябре 2019-го. До Кука девушка встречалась с мужчинами из мира кино, но эти звездные романы не привели к созданию семьи.

«Он величайший человек, которого я когда-либо встречала, поэтому для меня большая честь стать миссис Марони», — говорила Дженнифер о своем женихе в интервью перед свадьбой.

Напомним, в копилке у Лоуренс уже более 30 фильмов и сериалов. Она наиболее известна по ролям молодой Мистик в кинофраншизе «Люди Икс» и Китнисс Эвердин во франшизе «Голодные игры». В 2021 году должен выйти фильм «Не смотри вверх», где актриса сыграла в паре с Леонардо Ди Каприо.

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