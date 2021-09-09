«Встали голенькими»: Прилучный рассказал об эротических сценах с Мельниковой

Накануне в Сочи состоялась премьера фильма «Соври мне правду», главные роли в котором сыграли Павел Прилучный и Дарья Мельникова. Из-за обилия эротических сцен в Сети уже предположили, что между актерами могли вспыхнуть чувства. Кинолюбители считают, якобы нельзя сыграть такую страсть на камеру. Артисты же уверяют, что это был очередной рабочий день.

«Ну, мы просто разделись, голенькими постояли и снялись. Там сорок человек на площадке, все на тебя смотрят… Нет, конечно, во время съемок фильма были такие эпизоды, когда мы просили людей выйти с площадки. Оставался только режиссер», — сказал Прилучный в шоу «Вечерний Ургант».

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Напомним, Дарья Мельникова получила популярность после сериала «Папины дочки», а Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце закрутил роман с Мирославой Карпович, которая также начинала свою карьеру в популярном сериале.

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