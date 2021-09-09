«Почему бы и нет?»: Волочкова рассказала о богатых ухажерах и дорогих подарках

Анастасия Волочкова не скрывает от публики свою личную жизнь. Пользователи Сети уже давно привыкли к ее откровенным фотографиям в бикини, интимным подробностям личной жизни. Экс-балерина не раз говорила о том, что у нее были богатые ухажеры, которые дарили роскошные подарки.

«Почему я должна сказать, что это не так? Это так! А почему бы и нет? Просто многие женщины готовы сами заплатить за секс, а у меня счастливый случай, ведь меня одаривали очень серьезно. У меня были мужчины такого ранга и масштаба, имена которых я не могу назвать из чувства благородства. Это известные и успешные люди. Меня баловали яхтами, частными самолетами, украшениями за миллионы долларов. Так что меня не удивить материальными благами. Я видела практически все!», — рассказала балерина в YouTube-шоу «ДаДа-НетНет».

Напомним, недавно Анастасия попала в очередной скандал. Блондинка решила справить нужду в своем саду, но была сфотографирована кем-то из соседей. Снимок разлетелся по Сети. Теперь экс-балерина будет добиваться справедливости в суде, а с автора фотографии потребует 20 миллионов рублей.

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