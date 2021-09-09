«Изменщик!»: обнаженного Курбана Омарова застукали в машине с девушкой в полотенце

Пара как ни в чем не бывало продолжила мило беседовать.

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров после расставания с телеведущей стал блогером. Мужчина активно путешествует, снимая приключенческие влоги, пробует себя в космонавтике, прыгает с парашютом. Иногда он возвращается к теме развода с Бородиной и на сей раз решил посмеяться над слухами о своих изменах.

Омаров снял вайн, в котором он с голым торсом расположился в машине в компании с красивой девушкой, тоже обнаженной и тоже закутанной в полотенце. Они пьют кофе и рассуждают о том, что вокруг много слухов, которые люди придумывают на пустом месте. И в этот момент его узнает одна из поклонниц и кричит:

«Изменщик! Кобель! Мы так и знали!» «Повода даже не дал!», — отреагировал блогер.

И как ни в чем не бывало продолжил пить кофе и мило беседовать. В комментариях подписчики посмеялись над миниатюрой и высоко оценили актерские способности бывшего мужа Бородиной.

Тем временем сама Бородина не раз замечена в обществе армянского тусовщика Эрика Авагяна. Девушку подозревают в романе с ним.

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