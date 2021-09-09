Сказано — не сделано: Макеева играет на сцене после сообщений о плохом самочувствии

В конце августа Анастасия Макеева побывала с гастролями в Любляне. До этой поездки актриса сообщала в своем Instagram о проблемах с голосом, а после возвращения в Москву и вовсе отказалась от социальных сетей. Кроме того, 31 августа звезда театра заявила, что отменила все спектакли и репетиции на сентябрь и уезжает на Байкал, а затем и на Камчатку, чтобы восстановить свое душевное равновесие.

Однако 3 сентября Макеева появилась на сцене Мюзик-Холла в мюзикле «Дон Жуан. Нерассказанная история». К слову, именно в эти дни в микроблоге Романа Малькова были опубликованы кадры, на которых он с женой ехал в автомобиле по улицам северной столицы.

Кадры видео с участием Анастасии в спектакле есть в Сети. По словам зрителей, в середине постановки, когда она вышла на сцену в роли Пилар, многие присутствующие начали покидать зал.

Позже, 5 сентября, муж актрисы Роман Мальков в ее Instagram заявил о госпитализации звезды. Правда, спустя несколько часов пост был удален. А накануне там же появился кадр, на котором Мальков запечатлелся в больнице.

Якобы он принес вещи для любимой и ждал момента, чтобы увидеться с ней. Комментарии под фотографиями в Instagram актрисы, который теперь ведут администраторы, отключены.

«Когда не спал три дня и сидел в машине под окнами в больнице. Он скучает по Насте», — гласит текст под фото.

Что касается дальнейших планов актрисы, то, судя по всему, отказываться от работы она не планирует. 25 и 26 сентября ее появление ожидают в мюзикле «Вий», а 1 октября — в мюзикле «Последнее испытание» в роли Такхизис.

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