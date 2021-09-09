Стильная мама в черном: Паулина Андреева вышла в свет спустя полгода после рождения сына

Премьера сериала «Вертинский» переполошила практически весь российский шоу-бизнес. В кинотеатре «Октябрь» накануне собрались многие звезды, в числе которых были Алла Пугачева с новым цветом волос и Максим Галкин, Ксения Собчак и Константин Богомолов в костюмах одинакового фисташкового оттенка, Анастасия Вертинская, поразившая публику своим моложавым видом. Пришли в кино также Федор Бондарчук и Паулина Андреева. В «Вертинском» 32-летняя актриса сыграла роль Веры Холодной. После рождения сына в начале этого года это был ее первый выход в свет.

Паулина выбрала черный наряд. Сквозь свободного кроя жакет с крупными пуговицами и трапециевидную юбку до колен фигуру молодой мамы рассмотреть не удалось. Зато поклонники отметили, что материнство идет Паулине на пользу, судя по блеску в глазах и сияющей коже.

Напомним, сына Ваню Паулина родила в марте 2021 года. Замуж за Федора Бондарчука актриса вышла два года назад.

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