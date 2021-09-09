Ее личная жизнь не сложилась: внучка Гурченко сильно переживает после свадьбы Шаляпина

Бывший пиар-директор внучки Людмилы Гурченко Елены Королевой сообщила, что ее экс-подопечная в последнее время сама не своя. После свадьбы своего друга музыканта Прохора Шаляпина ее словно подменили.

«Лена в последнее время ведет себя странно. Я не исключаю, что из-за свадьбы Прохора. Возможно, ей очень плохо от того, что ее личная жизнь не сложилась. На Шаляпина у нее были надежды». Экс-пиарщица Королевой Анна

Как рассказала экс-пиар директор Королевой Анна, внучка Гурченко даже отказалась от похода на программу «Звезды сошлись» на канале НТВ. Ее просили рассказать о вещах, доставшихся от звездной бабушки. При этом Анна отметила, что на другое шоу «Пусть говорят» Елена Королева с радостью ходит. Она надеется, что ее сделают редактором этой программы, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Прохор Шаляпин сыграл свадьбу с миллионершей из Канады Татьяной Клаудией Дэвис. На торжество они потратили в районе пятнадцати миллионов рублей.

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