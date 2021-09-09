«Кентавр на шесте»: Ольгу Бузову жестко разнесли в Сети за танцы на пилоне

Телеведущая готовится к своему шоу в «Крокусе» и хочет чем-то удивить. Но хейтеры уверены – удивляться нечему.

Певица, телеведущая, актриса Ольга Бузова всегда отличалась высоким трудолюбием. Звезда постоянно участвует одновременно в нескольких проектах, и от этого хоть и устает, но получает огромное удовлетворение.

На этот раз Бузова решила взять новую высоту – освоить нелегкие танцы на пилоне. Красотка поспешила поделиться новостью с фолловерами, запостив в Instagram фото и видео с шестом. Только почему-то вместо поддержки получила в ответ ушат хейта и обвинений.

«Когда на видео Ольга с животом и в комментах было, что она поправилась, а на фото — втянула донельзя живот и видео удалила», «Бревно на шесте», «Да. Вам там место», «Бузова все ближе и ближе к своей мечте», «Старая женщина на трубе», «Кентавр на шесте», — комментируют хейтеры фото.

Видео, на котором Бузова исполняет один из элементов, она удалила от греха подальше. Но недоброжелатели успели его оценить и сделать выводы – Ольга себя отфотошопила на фотографии, сделав талию тоньше, а ягодицы больше. За что и поплатилась.

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