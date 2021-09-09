Яркий акцент: Ксения Бородина в пальто цвета «взбесившаяся Барби» прогулялась по улице

Минувшим летом Ксения Бородина развелась со вторым мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. И сейчас наслаждается своей свободой, позволяя себе больше проводить времени с подругами. Правда, поклонники ставят в укор ее тусовки в клубах допоздна, но телеведущая и не думает из-за этого переживать – сейчас она хочет пожить в свое удовольствие.

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На днях Бородина вновь отправилась развлекаться. В компании лучших подруг красотка появилась на улице вечерней Москвы в мини-платье, поверх которого накинула яркое пальто модного цвета «взбесившаяся Барби». Завершили образ туфли с перемычкой и высокой платформой.

Телеведущая стала смелее в нарядах, и чаще выбирает откровенные декольте и экстремальные мини. На критику хейтеров теледива если и обращает внимание, то только чтобы заметить: когда есть чем гордиться, почему бы это не показать?

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