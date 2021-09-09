«Он уже чужой»: Малькова призналась, почему не хочет вернуть бывшего мужа

В браке с Романом она прожила 17 лет и родила четырех детей.

В прошлом году бизнесмен-строитель Роман Мальков приехал в Россию на заработки и влюбился. Новой пассией его стала актриса Анастасия Макеева. В мае этого года влюбленные сыграли свадьбу. Бывшая жена Романа – Светлана осталась жить в Словении с его тремя младшими детьми. В последние несколько месяцев она работает с адвокатами, чтобы получать желаемую сумму алиментов. Ранее некоторые пользователи Сети были уверены, что Малькова таким образом просто хочет вернуть бывшего мужа. Однако в свое микроблоге многодетная мама заверила, что это не так.

«Могли бы вы простить Романа и принять?», — спросили подписчики. «Нет, конечно. Он уже чужой человек абсолютно», — ответила Светлана.

Напомним, ранее Малькова предлагала мужу приезжать к детям в Любляну на две недели. А во время недавнего его визита в столицу Словении не показала младших сыновей.

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