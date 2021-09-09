«Готовим несколько бомб»: Asti показала мощный «орех», позируя на лестнице

Asti, как и любая другая девушка, любит эксперименты со внешностью. Чаще всего это касается волос. Недавно артистка отрезала длинные локоны и перекрасилась в блондинку. На свежих фотографиях она вновь появилась с роскошными волосами. Стоит отметить, что Анна Дзюба любит радовать фанатов и личными фотографиями. На этот раз она опубликовала серию снимков, на которых позировала на лестнице дома в мини-юбке, блеснув соблазнительными формами.

«Осень обещает быть супер мощной. Готовим для вас столько бомб, что музыкального взрыва не избежать», — написала Asti.

Фанаты отреагировали на публикацию.

«Как всегда, красотка! Огонь! Сама как бомба!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в конце прошлого года Анна вышла замуж за бизнесмена по имени Станислав. Медовый месяц молодожены провели на Мальдивах.

Смотрите также: