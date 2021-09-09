Сама не налюбуется: новая девушка Тимати едва уместила выдающийся бюст в платье с откровенным декольте

В сентябре героем светских хроник стал рэпер Тимати, урожденный Тимур Юнусов. Музыкант отдыхал на греческом курорте Миконос в обществе длинноногой модели Саши Дони, 19-летней украинки. Девушку уже успели окрестить копией Алены Шишковой, а также сравнили с Анастасией Решетовой.

Сама Саша Дони, похоже, рада обрушившейся на нее славе. Блондинка вовсю демонстрирует свои шпагаты, фигуру и наряды. Отпуск уже закончился, модель вернулась в Киев, но продолжает дразнить фолловеров пикантными кадрами.

Новая девушка Тимати запостила видео, на котором любуется своей фигурой в трикотажном платье. Ее выдающийся бюст едва вместился в откровенное декольте, для более яркого эффекта красотка скинула плечико вниз, чтобы засветить греческий загар.

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