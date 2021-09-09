Роскошные формы: пышногрудая Седокова вновь примерила откровенный образ

Недавно Анна Седокова выпустила новый альбом, куда вошли несколько новых песен, сменила несколько стран, снимая свежие клипы, отпустила дочь учиться в другой город. А после и вовсе пропала из Сети. Некогда активная на своей странице в Instagram звезда перестала публиковать свежие фотографии. Это не на шутку взволновало фанатов, к счастью, у Анны все хорошо, просто это была накопившаяся усталость, которую она назвала эмоциональным выгоранием.

В своем микроблоге Седокова разместила свежие кадры, на которых блистала в алом платье по фигуре. Декольте наряда позволило артистке в очередной раз похвастаться своими роскошными формами.

Напомним, в прошлом году Седокова устроила свою личную жизнь. Артистка вышла замуж в третий раз. Избранником ее стал баскетболист Янис Тимма.

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