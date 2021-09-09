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Пять платьев – одно состояние: беременная Костенко показала фотосессию с акцентом на внушительный животик

Жена Дмитрия Тарасова, бывшего мужа Ольги Бузовой, уже на седьмом месяце.

Пять платьев – одно состояние: беременная Костенко показала фотосессию с акцентом на внушительный животик
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото: instagram.com/kostenko.94/

27-летня модель, вторая вице-мисс Россия-2014 Анастасия Костенко уже три года счастлива в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. В паре двое детей-погодок, и сейчас семья ждет пополнения – осенью Костенко снова станет мамой.

Беременности Костенко уже седьмой месяц. Живот заметно подрос, и девушка решила запечатлеть на память этот момент. Она устроила себе фотосессию с перевоплощениями, использовав пять разных образов – наряды оказались один роскошнее другого.

Пять платьев – одно состояние: экс-модель решила все внимание уделить животику. Под сердцем Костенко носит сына, и родители просто счастливы, ведь они очень хотели мальчика. Для Тарасова, напомним, это будет четвертый ребенок, от первого брака у него 12-летняя дочь Ангелина.

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