Пять платьев – одно состояние: беременная Костенко показала фотосессию с акцентом на внушительный животик

27-летня модель, вторая вице-мисс Россия-2014 Анастасия Костенко уже три года счастлива в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. В паре двое детей-погодок, и сейчас семья ждет пополнения – осенью Костенко снова станет мамой.

больше по теме Смешно до слез: Дмитрий Тарасов рассекретил имя будущего сына Футболист готовится стать отцом в четвертый раз.

Беременности Костенко уже седьмой месяц. Живот заметно подрос, и девушка решила запечатлеть на память этот момент. Она устроила себе фотосессию с перевоплощениями, использовав пять разных образов – наряды оказались один роскошнее другого.

Пять платьев – одно состояние: экс-модель решила все внимание уделить животику. Под сердцем Костенко носит сына, и родители просто счастливы, ведь они очень хотели мальчика. Для Тарасова, напомним, это будет четвертый ребенок, от первого брака у него 12-летняя дочь Ангелина.

Смотрите также