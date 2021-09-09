В Сочи жарко: Надя Ермакова из «Дома-2», раздвинув ноги, показала свои прелести в бикини

37-летняя звезда телестройки «Дом-2» Надежда Ермакова в числе «старичков» телепроекта вернулась на обновленное шоу. Теперь красотка исполняет обязанности кастинг-директора – по сути, отвечает за приход на проект новых ярких лиц.

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Лето после перезапуска на телеканале «Ю» было жарким на проекте, и девушка не покладая рук работала. Зато в начале осени у нее, наконец, появилось время на отпуск, и она, не долго думая, улетела на курорт. Вместе с подругой Ермакова уже отметилась на пляже, о чем поспешила сообщить фолловерам.

«Ну, что, Сочи, привет! Неделю мы тут точно», — сообщила звезда.

Ермакова запостила фотографию с пляжа, на которой, раздвинув ноги, демонстрирует свои прелести – пышный бюст с пуш-ап, точеную талию, длинные ножки. Девушка уже успела загореть, хотя отпуск только начался.

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