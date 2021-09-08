«25 лет спустя»: Максим Галкин в дуэте с Аллой Пугачевой снова зажег под «Будь или не будь»

Алла Пугачева редко выходит в свет, и поэтому при каждом ее появлении на публике звезду обсуждают с головы до пят. Во что одета, какая у нее прическа, что она сказала и с кем общалась – поклонникам интересно все. Но часто за кадром остается много интересного, и тут на помощь приходит муж Примадонны, телеведущий Максим Галкин, которые частенько снимает Аллу Борисовну для миллионов фанатов в Сети.

На этот раз шоумен и легендарная артистка, отправляясь на кинопремьеру, повеселились в машине. И Галкин включил видеокамеру. На кадрах Примадонна с элегантной, но современной прической позирует рядом с мужем, кокетничая на камеру – то закатит глаза, то улыбнется, а то и вовсе покажет язык. И все это – под их совместный хит 2001 года, с которым они зажигали четверть века назад.

«Будь или не будь» 25 лет спустя», — подписал ролик артист.

Ролик Галкин разместил в TikTok. Этой осенью Галкин и Пугачева отмечают по-настоящему масштабные события – они четверть века знакомы. К тому же, их любви исполняется 20 лет, а 24 декабря отпразднуют 10-летие со дня свадьбы.

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