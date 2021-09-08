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Сложена, как богиня: Лиза Триандафилиди в невесомом летнем мини-сарафанчике подразнила шикарными формами

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Лиза Триандафилиди впечатлила своим летним фото.

Сложена, как богиня: Лиза Триандафилиди в невесомом летнем мини-сарафанчике подразнила шикарными формами
Лиза Триандафилиди. Фото: instagram.com/triandafilidi_lizza/

Экс-участница «Дома-2», красавица-блондинка Лиза Триандафилиди обожает обнажаться публично. В микроблоге звезды телепроекта немало снимков, на которых она предстает в откровенных нарядах, транслирующих неприкрытую чувственность и сексуальность Лизы Триандафилиди.

На этот раз красотка поделилась снимком, который был сделан в разгар лета. В кадре Лиза Триандафилиди запечатлена на живописной поляне.

Экс-участница, облаченная в мини-сарафан на тонких бретелях, подчеркнула объемную грудь, которая не нуждается в пуш-апах. Так что Лиза Триандафилиди надела сарафан без нижнего белья.

«Блонд ушел вместе с летом», — подписала Лиза Триандафилиди снимок.

Поклонники пришли в восторг от столь чувственного кадра.

«Лиза, сексуальность — это твое второе имя», «Нежность и красота», «Какая же красивая», «Господи, какая красотка», «Какая же вы красотка!» — высказались в Сети.

Напомним, на днях Лиза Триандафилиди воссоединилась с мужем Алексеем Чайчицем. Ранее пара расставалась и даже планировала развестись, но до сих пор этого не сделала. И судя по всему, супруги намерены отложить развод на неопределенное время.

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