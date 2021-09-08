Полина Гагарина с рваной челкой-шторкой и в силуэтном платье кофейного цвета вышла в свет

Полина Гагарина не скрывает, что является популярной певицей. Ей приходится регулярно ездить на гастроли. При этом она находит время на спорт и всегда уделяет внимание детям: сыну Андрею и дочке Мией. В прошлом году артистка пережила второй развод. Однако она предпочла не грустить, а сосредоточить внимание на карьере. Артистка часто путешествует, снимается в разных передачах и даже в кино.

А 8 сентября Полина приняла участие в модном показе Оксаны Лаврентьевой. На мероприятие пришло много гостей, среди которых были и известные личности. Певица стала одной из моделей, но перед началом мероприятия она пообщалась с Полина Киценко. Она похвасталась своим трикотажным платьем кофейного цвета с необычными рукавами. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. А также Гагарина была с рваной челкой-шторкой.

«Длина челки под тебя», — отметила артистка.

А вот по залу она дефилировала уже в белом костюме с шортами. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красивая», «Эта прическа так идет», «Полина, прям не узнала! Это восторг», «Мне ваше платье так нравится», «Какая стройная, вы точно модель», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Напомним, что трикотажные платья в моде. Их носят Вера Брежнева, Ксения Бородина и другие звезды.

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