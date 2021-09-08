Будоражит воображение: Юлия Проскурякова в платье-пиджаке оттенка спелой клубники и нюдовых лодочках отметилась в театре

39-летняя супруга известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева — Юлия Проскурякова — успевает заниматься и домашними делами, и развитием дочери Вероники, и самореализацией.

Юлия Проскурякова записывает новые песни, которые для нее пишет муж, и пробует себя в качестве актрисы в театре.

На встречу с коллегами в новом театральном сезоне Юлия Проскурякова пришла при параде. Она облачилась в платье-пиджак ярко-красного цвета, напоминающего оттенок спелой сочной клубники.

Наряд длиною выше колена обнажил стройные ножки Юлии Проскуряковой. А визуально длины им добавили еще и нюдовые лодочки, которыми Юлия Проскурякова завершила лук.

«Марья Львовна снова в деле. Скоро! Спектакль «Дачники», — подписала актриса кадры со своим участием в микроблоге.

Напомним, несколько недель минувшего лета Юлия Проскурякова вместе с мужем Игорем Николаевым и дочкой Вероникой провела в Юрмале.

Именно здесь она отметила свой 39-й день рождения, который был для нее наполнен сюрпризами и подарками от любимых людей.

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